"جوقة أثينا" تقدم أعمال الملحن Savva Karatzia (صور)

نشر الأنبا أنطونيوس نيقولا مطران الغربية "ارموبوليس"، المتحدث الرسمي لكنيسة الروم الارثوذكس بمصر، مجموعة من الصور لعرض "جوقة أثينا الأكاديمية الجديدة" بأفضل أعمال للملحن الشهير Savva Karatzia، في مدرج مكتبة الإسكندرية بالإسكندرية، برعاية صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا.



وقال الأنبا أنطونيوس نيقولا في بيان رسمي له:" إنه افتتح الحفل الرئيس السابق لبلدية رودس السيد Fotis Chatziliakos بكلمات دافئة، الذي بمبادرة منه نظمت هذا الحفل".



وأضاف البيان: "وقد أشار بإيجاز ونظرة تاريخية موجزة جدًا عن ترابط رودس مع الإسكندرية قائلا: "إنه لشرف كبير لي، ويسرني أن أزور المكان الذي تلتقي فيه أرواح الحضارات القديمة، هذه المساحة الجغرافية والثقافية التي شكلت المنارة الروحية في جنوب شرق البحر المتوسط وامتدت إلى أبعد منه. في الإسكندرية الهلنستية الشهيرة الكنائس، المؤسسات الروحية العظيمة، المراكز التربوية، لكن بشكل خاص الحضور الروحي لبطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا التي لعبت دورا قياديا في الأرثوذكسية والثقافة اليونانية والأدب اليوناني".



وتابع البيان: "في نهاية الحفل الموسيقي حيَّا صاحب الغبطة شباب جوقة أثينا الأكاديمية، وقدم لهم أيقونة القديسَيّن قسطنطين وهيلانة. وشكر الملحن اليوناني Savva Karatzias لمساهمته الثقافية العالمية بأعماله الموسيقية".



واختتم البابا ثيودروس الحفل بقوله: "نحن قليلون ولكننا الليلة بخير، كما يقول الشاعر الإسكندري كافافي. قلوبنا مرفوعة إلى السماء، حيث يتوقف الجسم لتبدأ الروح وتعبر من الظلمة إلى النور. أود يا أبنائي كأب روحي أن أشكركم. إن كنيستي تعطيني لقبي بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا. في كلمة بابا، نرى الأب. وفي كلمة الإسكندرية، نرى كثير من آباء الكنيسة العظام. لكن في الكلمة الأخيرة وسائر إفريقيا، نرى مستقبل كنيستنا في قارة إفريقيا".