السجن 10 سنوات لـ6 مسئولين بـ"التعاونية للبناء والإسكان"

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 6 أعضاء سابقين في مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان، بالسجن 10 سنوات؛ لاتهامهم بالاستيلاء على 3 ملايين ونصف المليون جنيه.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الفقى، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبدالله عبدالعزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبوشعيشع، والمستشارة فاطمة قنديل، وأمانة سر مجدى جبريل.



كانت نيابة وسط القاهرة، قد أحالت المتهمين "محمد. س"، و"رضا. ص"، "عطية. ر"، "مايكل. ه"، "السيد. ع"، و"حسين. م" إلى محكمة الجنايات.



وتبين أن المتهمين أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان بمؤسسة المصري الدولية للصحافة، وهم في حكم الموظفين العموميين، استولوا بغير حق على مبالغ مالية قدرها 3 ملايين ونصف المليون جنيه من حسابات الجمعية، وذلك بأن صرفوا من حسابات الجهة سالفة البيان، ذلك المبلغ المالي بموجب شيكات بنكية وسحب نقدي، مستغلين صفاتهم كأعضاء مجلس إدارة، بالمخالفة للإجراءات والقواعد المعمول بها.



وأشارت النيابة العامة في أمر الإحالة، إلى أن المتهمين أضروا عمدًا بمصالح الجهة التي يعملون بها بأن أضاعوا على الجمعية جهة عملهم مبلغ 3 ملايين ونصف المليون جنيه، قيمة المبالغ الواجب سدادها للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، مما ترتب عليه سحب قطعة أرض من المخصصات للجهة محل عملهم.