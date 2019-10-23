أستاذ علوم سياسية: إفريقيا غنية بمواردها الطبيعية والسيسى وضّح ذلك للشركاء الدوليين

قال الدكتور باسم رزق، أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الإفريقية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي في أولى جلسات قمة سوتشي يضع واحدًا من أهم المعايير التنموية للقارة الإفريقية في المستقبل.



وأضاف "رزق"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن دول القارة تتعامل بصفتها ندًا وليست تابعًا أو متلقيًا فقط للاستثمار أو التبادل التجاري مع الشركاء.



وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن إفريقيا غنية بمواردها الطبيعية والبشرية والموقع الجيوستراتيجي الرائع، والرئيس السيسي وضّح ذلك للشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية طالما أكدت على كون المرحلة الحالية هي شراكة بين الدول الإفريقية والشركاء الدوليين، وأنها عقل شريك يحدد أولوياته فيما يخص عمليات التنمية والشريك الأجنبي عليه الإسهام في تحقيق ذلك.