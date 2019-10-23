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حوادث

القبض على 38 سائقًا تحت تأثير المخدرات

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 12:37 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدى
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شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 6296 مخالفة مرورية متنوعة من بينها "2086 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 226 مخالفة سير بدون ترخيص، وضبط 8 دراجات نارية مخالفة، 69 مخالفة موقف عشوائى، 60 مخالفة شروط الترخيص"، كما تم ضبط 38 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.

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