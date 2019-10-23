مسن يربط سور منزله بحبل ويتشبث به لمنعه من السقوط (صور)

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة الغربية، في انهيار شرفة منزل بشارع أحمد ماهر بزفتى بجوار كنيسة ابوسيفين.



وتظهر صور للمنزل، صاحبه ممسكًا بالسور الذي بدأ ينهار حتى يصل رجال الحماية المدنية والقوات لمساعدته، فلا ينهار فوق المارة.



وتلقي اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة بورود استغاثة وبلاغ من الأهالي بانهيار شرفة منزل بمنطقة الحي البحري بمدينة زفتي.



وشهدت محافظة الغربية مع طلوع فجر اليوم الأربعاء، ارتفاع شدة الأمطار على كافة أرجاء المحافظة، ووصلت في بعض مدنها إلى ما يشبه السيول، وسُمعت أصوات الرعد بشدة، وشُهد البرق بصورة متتالية، وخرج الجميع من شرفات المنازل لمتابعة الأمر خوفًا وتضرعًا إلى الله، وفرحًا بالخير نتيجة الأمطار.