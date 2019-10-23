الخميس.. منى زكى ضيفة "أسرار النجوم" مع إنجى على

تستضيف الإعلامية إنجى على، الفنانة منى زكي ببرنامج "أسرار النجوم" المذاع على إذاعة نجوم FM 100.6، وذلك غدًا الخميس 24 أكتوبر في تمام الساعة الثامنة مساءً.



يذكر أن الفنانة منى زكي، بدأت مع المخرج إسماعيل عبدالحافظ بعدة مسلسلات، منها: "خالتى صفية والدير، وأهالينا، ووجع البعاد، وليالى الحلمية الجزء 5، والعائلة".



تخرجت "منى" في كلية الإعلام جامعة القاهرة، وتنقلت في طفولتها ما بين القاهرة وبريطانيا والولايات المتحدة والكويت، نظرًا لظروف عمل والدها، ومتزوجة من الفنان أحمد حلمى، والتي كانت معه منذ أيام على ممشى المشاهير بدبى.