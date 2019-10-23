شاهد رسالة أحمد السعدني لوالده في عيد ميلاده

وجه الفنان أحمد السعدني، نجل الفنان صلاح السعدني، رسالة إلى والده بمناسبة عيد ميلاده الـ 76.



نشر أحمد السعدني، عبر حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، صورة لصلاح السعدني داخل إطار من إطارات ‏الاحتفال بأعياد الميلاد، وعلق عليها قائلًا: "ربنا يخليك لينا ويديك الصحة والعافية، كل سنة وأنت طيب يا ‏عمدة".



يُشار إلى أن الفنان أحمد السعدني، يعرض له مسلسل "شبر مية"، من بطولة مشتركة مع الفنانة نجلاء بدر ومحمد علي رزق.