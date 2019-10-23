سؤال برلماني للحكومة: كيف تعمل مستشفى دون ترخيص؟

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والصحة، بشأن وجود مستشفى كاملة تعمل دون ترخيص بمحافظة الشرقية.



وأشارت إلى أن حملة تفتيشية بمدينة الزقازيق، تمكنت من ضبط مستشفى خاص يعمل بدون ترخيص، فضلًا عن ٤٦١٥ "قرصا عبوة وحدة زجاجة" أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية وغير مصرح بتداولها بالأسواق، كما تمكنت من اكتشاف مخبأ سرى داخل المستشفى به أدوية ومستلزمات طبية بدون فواتير، وأدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر، كما تم ضبط كميات كبيرة من العينات الطبية المجانية غير مسموح ببيعها والبعض منها منتهى الصلاحية.



وتساءلت: "كيف وصلنا إلى عمل مستشفى كامل بدون ترخيص؟، إلى أن وصل الحال إلى بيع أدوية منتهية الصلاحية"، مشددة أن هذه الكارثة تتطلب محاسبة لجميع الجهات الرقابية المعنية في محافظة الشرقية خاصة مع مضي فترة من عمل المستشفى ومعالجة حالات دون الحصول على ترخيص بذلك.



وطالبت بضرورة أن تكون الرقابة سابقة لإنشاء المستشفيات في ظل أن صحة المواطن ليس محل تجريب أو استعمال أدوات غير قياسية وغيرها، وأن تكون هناك حملات تفتيشية دورية على جميع المستشفيات للتأكد من تقديم خدمة جيدة للمواطن، وضمان أن تكون الخدمات الطبية آمنة حفاظًا على صحة وسلامة المرضى.