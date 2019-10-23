اقتراحات البرلمان تناقش تصفيح مجاري السيول

بدأت منذ قليل أعمال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب همام العادلي، ووفقًا لجدول أعمال اللجنة من المقرر أن تعقد اجتماعين تناقش في الاجتماع الأول عددًا من الاقتراحات برغبة مقدمة من بعض النواب، فيما يخص ملف الري والصرف سواء لإنشاء كباري علي مجاري مائية ومصارف أو تصفيح لمجاري السيول أو غير ذلك.



كما تناقش اللجنة في الاجتماع الثاني ملف الشباب والرياضة وخاصة مشاكل مراكز الشباب من خلال اقتراحات برغبة مقدمة من بعض النواب في هذا الملف.