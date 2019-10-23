"ماعت" تشارك في اجتماع البنك الدولي وصندوق النقد

شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في أعمال الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقد في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية بحضور الوزراء والخبراء التنمويين والحقوقيين والاقتصاديين بالإضافة إلى قادة المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم.



حيث ناقش الاجتماع آخر مستجدات تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية وتقييم دعم صندوق النقد الدولي للدول الهشة والدول محل النزاع.



وفي إطار اهتمام مؤسسة ماعت بالقارة الافريقية وكونها عضو الجمعية العمومية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (الايكوسوك) بالاتحاد الافريقي شاركت المؤسسة في فعالية الايكوسوك الافريقي بعنوان "تمويل آليات المساواة بين الجنسين في الاتحاد الأفريقي" حيث دارت الندوة حول أهم الآليات والخطوات التي يتخذها الاتحاد الأفريقي لدعم تحقيق الهدف رقم 5 من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالمساواة بين الجنسين بالاضافة الى قيام خبراء بالبنك الدولي بعرض خطط البنك في استمرار دعم المرأة الافريقية.



وقد أوضح أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام أن المجتمع المدني يلعب دور محوري في وضع خطط الدعم المقدمة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى الدول محل النزاع حيث انه يعمل على أرض الواقع ويستطيع نقل صورة حقيقة عن مطالب واحتياجات الشعوب وصرح أن مؤسسة ماعت قد تم دعوتها لاجتماع لمناقشة خطط البنك والصندوق القادمة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا كونها منسق شمال افريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في أفريقيا.



ومن جانبها أشادت هاجر منصف رئيسة وحدة الشؤون الافريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت باهتمام المتزايد للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالقارة الافريقية موضحة أهمية دعم المنظمات والهيئات الافريقية لتنفيذ أجندة 2030 و2063 ولكن أوضحت أن انتشار الفساد يقف عائق بين استفادة الشعوب الافريقية بثمار هذا الدعم ولذلك أوصت بإعطاء الهدف رقم 16 الذي يعمل على الحد من جميع أنواع الفساد بحلول 2030.