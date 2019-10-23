رسميًا.. إيقاف جميع أنشطة اتحاد الكرة اللبناني

أعلن ​الاتحاد اللبناني لكرة القدم​ عن تأجيل جميع الأنشطة التي يقوم بها حتى موعد يحدد لاحقًا، ويأتي هذا الإعلان بسبب ما تشهده الطرقات اللبنانية من حالات احتجاج.



وكان الاتحاد اللبناني قد قام بتأجيل انشطة الاسبوع الماضي قبل أن يصدر بيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي يكشف عن تأجيل جميع البطولات والأنشطة.



وجاء في البيان ما يلي:" بعد استمرار قطع الطرقات، ونظرا للأوضاع السائدة في البلاد، قررت لجنة الطوارئ في الاتحاد اللبناني لكرة القدم تعليق كافة البطولات والأنشطة ريثما تستقر الأوضاع".