سامية زين العابدين: معلمو الإخوان يبثون الأفكار المتطرفة في عقول الطلاب

قالت الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، إن افتتاح مدرسة تحمل اسم زوجها الشهيد البطل عادل رجائي بالعبور، وأيضًا وضع اسمه على ميدان وشارع بالمدينة جاء لتخليد ذكراه، لافتة إلى أنها تفاجئت باختيارها رئيسًا لمجلس أمناء المدرسة.



وأشارت "زين العابدين"، خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع على فضائية "TEN"، إلى أنها أصدرت كُتيبًا عن شهداء مصر وأبطالها، مؤكدة أنها ستضع برنامجًا تثقيفيًا يشمل مدارس العبور كلها، لزيارة مواقع الجنود والضباط، لأننا الآن نواجه جهادًا في غاية الصعوبة وهو جهاد العقول.



ووجهت "زين العابدين" نداءً للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الأبناء والأطفال مستهدفون، ويتم ذلك من خلال مراكز الدروس الخصوصية، التي تضم مجموعة من المعلمين التابعين لجماعة الإخوان، منوهة بأن المعلمين الإخوان يهدفون للتركيز على عقول الطلبة وبث الأفكار المتطرفة بها.