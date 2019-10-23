ناكرة جميل وتنسى الإحسان.. ساويرس يفضح ليليان داوود في "خناقة" على تويتر

هاجمت الإعلامية البنانية ليليان داوود، رجل الأعمال نجيب ساويرس، بسبب المظاهرات في بيروت ومشاركة السيدات هناك بشكل ملفت.



وبدء الشجار عندما داعب ساويرس الثروة البنانية ونشر تغريدة عبر حسابه الشخصي موقع "تويتر": قائلًا:" نكتة اليوم: قاعد بتفرج على مظاهرات لبنان أول ما مراتي دخلت حولت على حرب اليمن".



وحاولت ليليان داوود استغلال الموقف لتشن هجوم عليه وقالت إن الكلام يعد سقطة كبيرة من رجل أعمال وشخصية عامة في المجتمع المصري، معلقة: "سقطة كبيرة للأسف" لينببها أحد المتابعين أنه نشر اعتذارًا عن هذا الأمر لكنها قال "لم يعتذر".



ليرد عليها ساويرس قائلًا: "حتى إنتى يا بروتوس.. عيب عليكى.. لو مشفتيش مش مشكلتى.. ! إعتذري إنتي بقه".



زادت حدت الكلام والشجار وكتبت ليليان داوود لنجيب ساويرس: "مش إلك هالاسلوب، انت اكبر من هيك.. صح؟"، ليرد عليها: "لا ده كلامي وأسلوبي ولقد تجاوزتي ونسيتي ! والكبير كبير مهما رماه الصغار بالحجارة".



فقالت الإعلامية اللبنانية: "يبقى خليك "كبير"!"، فرد نجيب ساويرس قائلًا:": "كبير غصب عنك يا ناكرة الجميل ! وصدق المثل اتق شر من أحسنت اليه".



وتحول الأمر من شجار بسبب منشور عن مظاهرات لبنان ومشاركة السيدات فيه، إلي هجوم منها واستغلال الموقف حيث عملت ليليان داوود في قناة أون تي في التي امتلكها رجل الأعمال نجيب ساويرس.