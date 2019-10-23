جولة أوروبية لفيلم "بين بحرين" فى 4 مهرجانات

بالتزامن مع انطلاقه تجاريًا في دور العرض المصرية، بدأ فيلم "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة، جولته في أربع دول أوروبية "إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا، والدنمارك"، خلال شهر أكتوبر الحالي، ولاقى خلال تلك العروض إشادة من الجمهور الأوروبي الذي تفاعل مع قضية الفيلم.



رحلة الفيلم خلال أكتوبر شملت مهرجانات Religion Today السينمائي الدولي بإيطاليا، ومهرجان الفيلم العربي بألمانيا، ومهرجان آرهوس للفيلم العربي بالدنمارك.



ومن المقرر مشاركة الفيلم في مهرجان موسترا دي فالنسيا بإسبانيا في نسخته الـ34، والذي سيعقد في الفترة من 24 أكتوبر حتى 3 نوفمبر.



وكان الفيلم شارك في مهرجان بروكلين السينمائي، وحصل فيه على جائزتي أفضل فيلم روائي، وجائزة الإنجاز الفني في السيناريو، وشهد عرضه الأول في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والذي حصل فيه على جائزتي نوت لأفضل فيلم يدعم قضايا المرأة، وأفضل إخراج المقدمة من نقابة المهن السينمائية، كما عُرض ضمن فعاليات سوق مهرجان شنجهاي السينمائي الدولي، وكذلك عٌرض في مناسبة خاصة أقامها المجلس القومي للمرأة بالاشتراك مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.



أحداث الفيلم تبدأ أثناء زيارة قصيرة تقوم بها زهرة لبلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوي، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها، كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها، ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية.



الفيلم من إخراج أنس طلبة وتأليف مريم نعوم وسيناريو وحوار أماني التونسي، وشارك في كتابة الحوار كريم الدليل، وبطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبدالرسول ولبنى ونس، وإنتاج شركة أكسير، ومنتج منفذ عبدالرحمن الجرواني، وتتولى شركة MAD Solutions مهام الترويج والتوزيع في الوطن العربي.