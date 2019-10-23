صحة النواب تبدأ جولتها التفقدية لمستشفيات 6 أكتوبر

وصل، منذ قليل، وفد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، إلى مستشفى أكتوبر المركزى، فى إطار الزيارة التفقدية التى تنظمها اللجنة، اليوم الأربعاء، لعدد من المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.



ويضم الوفد البرلمانى - برئاسة الدكتور محمد العماري، كلًا من الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل اللجنة، والدكتور عبدالعزيز حمودة، والنائبة إلهام المنشاوى والنائب أحمد العرجاوى، والنائب أحمد سمير نائب أكتوبر ورئيس لجنة الشئون الاقتصادية.



ومن المتوقع أن تشمل الجولة التفقدية التى تنظمها اللجنة، اليوم الأربعاء، عددًا من المستشفيات الحكومية بمدينة السادس من أكتوبر وزايد بمحافظة الجيرة، بالإضافة إلى مبنى التأمين الصحى.