السفير عزت سعد: أجندة قمة سوتشي تتفق مع أولويات مصر (فيديو)

قال السفير عزت سعد، السفير الأسبق لمصر في روسيا، إننا نعلم أن إفريقيا ليست غريبة على الاتحاد السوفيتي، والسنوات الماضية بذلت روسيا جهدًا كبيرًا في تطوير العلاقات مع عدد لا يستهان به من الدول الإفريقية.



وأضاف "سعد"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع على فضائية "TEN"، أن اختيار موعد القمة جاء في وقته المناسب حيث تتولى مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي، وذلك للعلاقات الوثيقة بين البلدين، لافتًا إلى أن توقيع مصر وروسيا العديد من المشروعات التي ستكون بوابة لروسيا على القارة الإفريقية.



وأكد "سعد"، أن أجندة قمة سوتشي تتفق بحد كبير مع أولويات مصر بوصفها رئيس الاتحاد الإفريقي، فهناك تطابق كبير سواء من ناحية قضايا الأمن مرورًا بالتعاون الاقتصادي والصناعي، مشيرًا إلى أن الروس يعلمون جيدًا ثقل مصر الإفريقي منذ عقود، وأيضًا يحترمون سياسة مصر الخارجية في عهد الرئيس السيسي لا سيما مبادئ عدم التدخل في الشأن الداخلي وتسوية المنازعات الدولية من خلال المنظمات الدولية.