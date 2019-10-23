"التعليم" تصدر تعليمات مهمة للمدارس بشأن السيول والأمطار

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة أصدرت تعليمات لجميع المدارس للحفاظ على سلامة الطلاب خلال سقوط الامطار أوجرف السيول.



وقالت فى تعليماتها: يجب التأكد من عدم وجود أسلاك عارية بالمدارس حتى لا يضار الطلاب بحدوث ماس كهربائي، مشيرة إلى أنه حال حدوث أى شيء فى المدرسة يجب تطبيق عملية الاخلاء التى تم تدريب الطلاب عليها.



وشددت الوزارة على مديرى المديريات والإدارات التعليمية بالمتابعة أول بأول مع مديرى المدارس حال حدوث أى شيء وإبلاغ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على الفور.



