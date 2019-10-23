زيدان يثق في هازارد رغم ندرة التهديف

أبدى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني ثقته من قدرة النجم البلجيكي "إيدين هازارد" على التأقلم مع الريال والظهور بمستواه المعهود.



وكان هازارد قد أضاع فرصة مؤكدة والمرمى خالي من حارسه أثناء مباراة الأمس ضد جلطة سراي في بطولة دوري أبطال أوروبا والتي إنتهت بفوز الريال بهدف نظيف.



ودافع زيدان عن هازارد في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، مؤكدًا على ثقته الكبيرة في العودة لسابق مستواه مع تشيلسي والمنتخب البلجيكي.



وانضم هازارد لصفوف الريال قادمًا من تشيلسي في صفقة بلغت 150 مليون يورو.



وسجل هازارد هدفًا وحيدًا في جميع المسابقات التي خاضها مع الريال في جميع المسابقات هذا الموسم، مما فتح عليه إنتقادات الصحافة والجماهير الإسبانية