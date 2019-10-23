هبوط بورصة السعودية بالمستهل نتيجة تراجع 14 قطاعًا

هبط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، لدى مستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.38% خاسرًا 29.80 نقطة ليصل إلى مستوى 7842.94 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.92% خاسرًا 36.40 نقطة ليصل إلى مستوى 3931.85 نقطة.



وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 55.4 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار ريال، وارتفعت أسهم 77 شركة، فيما تراجعت 95 شركة.



وتراجع 14 قطاعًا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.04%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.96%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.69%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.43%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.36%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.35%، فقطاع النقل بنسبة 0.33%.



وجاء سهم "عناية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.74%، ثم متلايف إيه آى جى العربى بنسبة 6.63%، ثم العالمية بنسبة 3.41%، فيما تصدر سهم "سبكيم العالمية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.82% ثم معادن بنسبة 2.11%، ثم الوطنية للتعليم بنسبة 2.01%.