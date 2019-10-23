محمد عدلي يطرح الديو الغنائي ''روحوا ليها'' (فيديو)

طرح مطرب الراي محمد عدلي، أغنيته الجديدة ''روحوا ليها'' عبارة عن ديو غنائي يجمعه بالفنان الجزائري الشاب عباس.



والأغنية من التراث الجزائري، ومن توزيع المايسترو هشام خاتير الذي سبق أن تعامل مع الفنان عدلي في عديد الأغاني، كأغنية و"نديكلاري نبغيك" و"مصدقتيش" و"أألو مون صوص"، أما تصوير الديو الغنائي كان خلال لقاء النجمين في حفل ختام المهرجان الدولي للراي بوجدة في نسخته 13تخت إدارة المخرج ياسر العربي العبيدي.



وعبر الفنان محمد عدلي، عن سعادته الكبيرة بالتعامل مع الفنان الجزائري الشاب عباس، وخروج الأغنية التي تم تسجيلها منذ السنتين، مبرزا في الوقت ذاته أنه يسعى لإصدار ديوهات أخرى مع فنانين آخرين خاصة بعد الأصداء الواسعة التي خلفتها الأغنية فور صدورها من لدن الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي.



وعن موضوع ''روحوا ليها'' صرح "نجم الراي" أنه يدور حول هجران الحبيبة لحبيبها الذي يتهمها بالخداع لكنه يستمر بالمقابل بحبه لها الذي لا يمكنه العيش من دونه، وأضاف عدلي، هي أغنية من التراث الجزائري الذي يمتزج مع نظيره المغربي ويلتقيان في قواسم مشتركة تجمع البلدين الشقيقين الغنيين برصيدهما التاريخي والثقافي.



يذكر أن الأغنية الأخيرة للفنان محمد عدلي "ألو مون صوص"، التي لاقت نجاح واسع، وهو المطمح الذي يسعى له الفنان عدلي بشكل دائم.