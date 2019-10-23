25 مليون جنيه.. أجر أحمد عز فى "كيرة والجن"

يواصل الفنان أحمد عز، تصوير مشاهده الأخيرة من فيلمه السينمائي الجديد "العارف.. عودة يونس"، المقرر أن يعرض في دور العرض السينمائية خلال موسم نصف العام المقبل، بعد تأجيله أكثر من مرة لظروف إنتاجية.



فى سياق آخر بدأ عز تحضيرات فيلمه السينمائى الجديد "كيرة والجن"، وعلمت "الدستور" أن عز حصل على أجر 25 مليون جنيه نظير مشاركته فى بطولة الفيلم الذي يجمعه بكريم عبدالعزيز للمرة الأولى.



ومن المنتظر أن يكون هذا العمل هو الأضخم ميزانية في موسم سينما 2020.



كما يستعد أحمد عز لبدء أولى بروفات عرضه المسرحي الأول "علاء الدين" فى أولى تجاربه على خشبة المسرح، ويشاركه بطولة العرض محمد سعد وتارا عماد، التي جاءت بديلة لـ"روبي" بعد اختلاف الأخيرة مع الجهة المنتجة على الأجر.



ومن المقرر أن يشارك عز في عرض "علاء الدين" في موسم حفلات الرياض في شهر ديسمبر المقبل.



ولم يحدد عز موقفه حتى الآن من المشاركة الدرامية لرمضان 2020، خاصة أن لديه الكثير من الارتباطات السينمائية خلال الفترة المقبلة.