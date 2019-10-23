طلب إحاطة لتسوية أوضاع الرائدات الريفيات ببني سويف

تقدم عصام خلاف، عضو مجلس النواب عن مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزيرة الصحة، للمطالبة بتسوية أوضاع الرائدات الريفيات بالمحافظة بعد حصولهن على مؤهلات عليا أثناء سنوات الخدمة.



وأوضح "خلاف"، أن هناك العشرات من الرائدات الريفيات الذين يعملن بمديرية الصحة ببني سويف، لأكثر من 7 سنوات، تقدموا لشتى الجهات المعنية وللمسؤولين بوزارة الصحة مرارًا وتكرارًا من أجل تثبيتهن ولكن دون جدوى وظلت شكواهن حبيسة الأدراج.



وأكد "خلاف"، على أن تسوية أوضاع الرائدات الريفيات حق مشروع لهن، بعدما تم تسوية الوضع الوظيفي لزملائهن في المحافظات الأخرى، لافتًا إلى أن الرائدات الريفيات استلمن التعيين على الدرجة الرابعة، ثم بعد ذلك تم تعيينهن على الدرجة الثالثة الفنية، والآن نطالب بالتسوية لهن على الدرجة الثالثة التخصصية والعمل في المجال بإدارة الحسابات.



وأشار إلى أنه تمت الموافقة على تسوية أوضاع العاملين بالتمريض، الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة، وتعيينهن مثقفات صحيات، مطالبًا وزيرة الصحة بالموافقة على تسوية أوضاعهن في أقرب وقت.