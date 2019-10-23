موعد مباراة ليفربول ضد جينك البلجيكي والقنوات الناقلة

يتلقي مساء اليوم الأربعاء فريقي ليفربول الإنجليزي وجينك البلجيكي في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام على أرضية ملعب لومينوس أرينا.



موعد مباراة ليفربول وجينك والقنوات الناقلة



تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت القاهرة، وتُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd2، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.



ومن المتوقع أن يدخل ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: أليسون.



خط الدفاع: جوميز، لوفرين، فان دايك، روبرتسون.



خط الوسط: ميلنر، فابينيو، فينالدوم.



خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.



بينما يدخل جينك بتشكيل كالتالي:



حراسة المرمى: كوكي.



خط الدفاع: ماهلي، لوكومي، ديوايست، أورونن.



خط الوسط: هينين، يانيس هاجي، ساندير بيرج، جونيا إيتو.



خط الهجوم: ساماتا، بوغوندا.



ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن نابولي المتصدر، بينما يحتل جينك المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.