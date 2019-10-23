سقوط "مستريحة" الإسكان الاجتماعي

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط سيدة متهمة بالاستيلاء على مبالغ مالیة من المواطنین بزعم قدرتھا على إنھاء إجراءات تخصیص وحدات سكنیة لھم بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي.



البداية عندما تبلغ لمباحث الأموال العامة من 4 مواطنین، بنصب واحتيال أخصائیة حاسب آلي عليهم واستیلائها على أموال منھم بزعم وجود علاقات وطیدة لھا بالمسئولین بإحدى الجھات المعنیة وقدرتھا على تخصیص وحدات سكنیة ضمن برنامج "الإسكان الاجتماعي" التابع لإحدى الھیئات الحكومیة، وبلغ إجمالي المبالغ المستولى علیھا 150 ألف جنیه كمقدمات حجز لتلك الوحدات.



عقب تقنین الإجراءات أمكن ضبطھا وبمواجھتھا أقرت بالواقعة على النحو المشار إلیه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.