تحصيل 12.8 مليون جنيه مستحقات للعمالة المصرية بالسعودية

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في تحصيل مستحقات مالية لحل مشاكل لعدد من العمالة المصرية، وديا، بلغت 2 مليون و928 ألفا و859 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 12 مليونا و886 ألفا و979 جنيها مصريا، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.



وكانت الوزارة قد كلفت مكتب التمثيل العمالي بالرياض بحل مشكلة عدد من العمالة المصرية وديا، بعد أن تقدموا بشكاوى في وقت سابق مطالبين فيها بحصولهم على مستحقاتهم المتأخرة لدى أصحاب الأعمال الذين يعملون لديهم.



وبتواصل الوزارة مع الدكتور ياسر غازي الملحق العمالي بالسفارة بالرياض، للوقوف على آخر إنجازات مكتب التمثيل العمالي خلال الربع الثالث من العام الحالي "يوليو- سبتمبر 2019"، أشار إلى أن المكتب قام بمراجعة واعتماد عقود وتأشيرات العمل وشهادات الاستمرارية لنحو 4972 عاملا، منها 4 آلاف و462 عقد عمل وشهادات استمرارية في العمل، فضلا عن توفير 8 فرص عمل داخلية، وحل 47 شكوى عمالية، وتحويل 35 شكوى للقضاء لعدم الوصول إلى حلها بالطرق الودية، ويوجد 80 شكوى تحت الدراسة والبحث، وذلك من إجمالي 162 شكوى تلقاه المكتب.



وأشار غازي إلى أنه قام بعمل 12 زيارة ميدانية للمنشآت والمصالح الحكومية لحل مشاكل العمالة المصرية المتواجدة بهذه المنشآت، فضلا عن الرد على 1027 استفسارًا عبر الهاتف أو الواتس أو البريد الإلكتروني من خلال المكتب العمالي مباشرة.