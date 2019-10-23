ضبط تاجر مخدرات وزوجته بـ102 كيلو بودرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مسجل خطر وزوجته بحوزتهما 2 كيلوجرام من مخدر الهيروين الخام، في الشرقية.



تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عنصر إجرامي وزوجته تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة خاصةً "الھیروین" في مدينة العاشر من رمضان.



عقب تقنین الإجراءات، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسیق مع قطاع الأمن العام ومدیریة أمن الشرقیة، من ضبطهما حال تواجدھما بمسكنھما وبحوزتھما 8 أسطوانات ھیروین بإجمالي 102 كیلو جرام، سیارة، مبلغ مالي 260 ألف جنیه، وسلاح أبیض، ومیزان.



تم إتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.