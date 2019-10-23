برلمانية: يجب التصدى لأخطاء فواتير الكهرباء

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء، بشأن مشكلة الأخطاء في فواتير استهلاك الكهرباء، مؤكدة أنها مشكلة يجب التصدي لها بكل حزم.



وأوضحت النائبة، أن أخطاء فواتير استهلاك الكهرباء تنتج بسبب القراءة الخاطئة للعدادات، أو عدم ذهاب المحصل لقراءته ووضع قيم تقديرية غير دقيقة، كما أن هناك عددًا كبيرًا من الأهالى يتعرضون لهذه الأزمة دون دراية، لنقص الخبرة في التعامل مع العدادات وقراءتها، أو لتلاعب بعض محصلى القراءات والفواتير.



وتابعت رزق الله، أن البعض من المحصلين يرتكبون أخطاء جسيمة نتيجة عدم القراءة الجيدة للعدادات أو التكاسل في القدوم لقراءة العداد، ومن ثم وضع أرقام تقديرية غير صحيحة، مما أدى إلى زيادة عدد شكاوى المتضررين من تلك المشكلة.



وأكدت أن عدم مطابقة قراءة العداد لفاتورة الاستهلاك، بالإضافة إلى الارتفاع غير المعقول في الفواتير، فضحت ألاعيب بعض الموظفين من محصلي القراءات، مطالبة بضرورة التصدي بكل حزم لتلاعب مثل هؤلاء الموظفين، وأن يكون باب الشكاوى مفتوحًا للمواطنين.



كما طالبت وزارة الكهرباء بنشر الوعى بين المستهلكين بكيفية قراءة العداد، لمقارنة الفاتورة بقراءة العداد وتحديد مدى مطابقة كل منهما.