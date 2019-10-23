السيسى: منتدى "روسيا - إفريقيا" يدفع مسيرة التنمية فى القارة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن منتدى "روسيا - إفريقيا" يسهم في دفع مسيرة التنمية في القارة الإفريقية، وفقًا لرؤية أجندة الاتحاد الإفريقي التنموية 2063، ويساعد على استكشاف آفاق جديدة للتعاون المشترك تعمق من المنفعة المتبادلة بيننا وفقًا لمبدأ الملكية الوطنية وإثراءً لمنهج الشراكة الإفريقية مع الدول الصديقة التي طالما أثبتت التجارب مردوده الإيجابي.



وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بالمنتدى الاقتصادى الإفريقى الروسي في سوتشي، أن تطلعات شعوبنا يجب أن تدفعنا جميعًا للتكاتف لتحقيق آمالهم وطموحاتهم المشروعة نحو السلام والاستقرار والتقدم الاقتصادى والتنمية.



يذكر أن قمة "روسيا – إفريقيا" التي تعقد في سوشي الروسية على مدار يومي 23-24 أكتوبر الجاري، الأولى من نوعها من حيث مستوى الحدث فى العلاقات الروسية الإفريقية فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى هذا العام، وفق بيان رسمى للتمثيل التجاري.