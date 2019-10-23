السيسي: نقدر الرغبة الروسية في تعزيز التعاون مع دول إفريقيا

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سعادته من الاستقبال الروسي، مؤكدًا أنه يقدر الرغبة الروسية في تعزيز التعاون مع دول إفريقيا، ويؤكد أهمية توصل أعمال المنتدى إلى قرارات تسهم في تعزيز قدرات الدول الإفريقية.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى روسيا - إفريقيا: "إننا نشهد تغيرات إيجابية في إفريقيا وتتزايد فيها فرص الاستثمار وريادة الأعمال وتتطور فيها مجالات وقدرات التصنيع والتحول الرقمي بدفع من مجتمعات شابة وطموحة وسياسات حكومة جريئة ومحفزة لتحقيق تطلعات شعوبنا".



وأكد السيسي أن شباب القارة الإفريقية يشكلون قرابة 65% من سكانها، ما يؤكد ضرورة توفير فرص عمل لهم.