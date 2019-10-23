كارثة في منزل رانيا فريد شوقي بسبب الأمطار (صورة)

تعرضت الفنانة رانيا فريد شوقي، لكارثة في منزلها بسبب الأمطار.



وكتبت "رانيا" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حسبي الله ونعم الوكيل في المهندس اللي شطب البيت، قال مهندس قال بلوة واتبلينا بيها منك لله البيت غرق ميه وأكباس الكهربا نزل منها مايه، ربنا ستر ولحقنا فصلنا المفتاح الرئيسي".



وتابعت: "منك لله وكل إنسان معندوش ضمير في البلد وهموا الفلوس وحسبنا الله ونعم الوكيل".



وتواصل الفنانة رانيا فريد شوقي، تقديم عرض مسرحية "الملك لير"، الذي يشارك في بطولتها يحيى الفخراني، أحمد فؤاد سليم، ريهام عبد الغفور، هبة مجدي، مجدي كامل، نضال الشافعي، أحمد عزمي، أحمد فهيم، أيمن الشيوي، ناصر سيف، وحمادة شوشة، ومن إخراج تامر كرم، وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.