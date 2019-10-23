بوتين: الدول الإفريقية تواصل طريقها نحو التنمية

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن القمة الروسية الإفريقية مناسبة فريدة من خلال اجتماع ممثلي المؤسسات الحكومية والخبراء من الدول الإفريقية في روسيا؛ لمناقشة آفاق التعاون والمسائل المتعلقة بالاقتصاد العالمي.



وأضاف الرئيس الروسي، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية الروسية في مدينة سوتشي، أن الدول الإفريقية تواصل طريقها نحو التنمية الاقتصادية والعلمية والاجتماعية وتلعب دورًا مهمًا في الشئون الدولية، موضحًا أن إفريقيا أصبحت من المناطق الواعدة في النمو الاقتصادي.



وأوضح بوتين أن أرقام التعاون الاقتصادي بين روسيا والدول الإفريقية ما زالت منخفضة، خاصة أن العلاقات الإفريقية الروسية شهدت تحسنًا ملموسًا فى السنوات الأخيرة سواء على المستوى الثنائى، والفترة المقبلة تشهد عقد العديد من الاتفاقيات بين روسيا والدول الإفريقية.



وكشف الرئيس بوتين، أنه يأمل أن تعبر هذه القمة عن كيفية تقوية العلاقات والمسارات التي تحددها، موضحًا أنه لا بد من مضاعفة التبادل التجارى بين روسيا ودول إفريقيا خلال السنوات الخمس المقبلة.