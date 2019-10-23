كثافات مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

شهدت محاور وميادين القاهرة والجيزة حالة من التزاحم المروري، صباح اليوم الأربعاء، أسفرت عن تراكم السيارات.



وظهرت كثافات مرورية في شارع الهرم القادم من الأهرامات والرماية ومتجه إلى الجيزة، وفي شارع فيصل من الرماية إلى أول شارع فيصل.



وتباطأت حركة المرور أعلى طريق الأوتوستراد، وعلى محور 26 يوليو في الاتجاهين، كما تكدست حركة السيارات في مناطق مصر الجديدة، طريق السويس، كوبري أكتوبر، ومداخل ومخارج مدينة نصر، بالإضافة إلى شلل مروري على وصلة المريوطية اتجاه الدائري.



وظهرت كثافات مرورية على دائري المنيب اتجاه التجمع، وعلى طريق مجرى العيون والملك الصالح وكوبري عباس، وتباطأت حركة المرور على الأوتوستراد من المطار لكوبري أكتوبر والعكس من الدائري للقلعة ومن كوبري أكتوبر لطريق السويس.



وشهد محور صلاح سالم من القلعة للمطار والعكس حالة من الشلل المروري، وعلى كورنيش النيل من المعادي للدائري والعكس من الملك الصالح للدائري، وكوبري أكتوبر من المهندسين لمدينة نصر والعكس من الدمرداش لغمرة، وفي شارع الثورة في الاتجاهين.