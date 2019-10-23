السيسي وبوتين يترأسان الجلسة الافتتاحية لمنتدى "روسيا - إفريقيا"

يقدم موقع "الدستور"، بثًا مباشرًا من وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي الجلسة الافتتاحية لمنتدى روسيا وإفريقيا، في مدينة سوتشي الروسية على شاطئ البحر الأسود.



تنطلق، اليوم الأربعاء، القمة الروسية الإفريقية ومنتدى "روسيا - إفريقيا" الاقتصادي.



وستجري القمة بإشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وصل إلى سوتشي ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين.



وسيشرف الرئيسان أيضًا على أعمال المنتدى الاقتصادي المنعقد على هامش القمة.



ومن المقرر أن يحضر فعاليات قمة سوتشي زعماء 43 دولة إفريقية، إضافة إلى تمثيل 11 دولة على مستوى نواب الرؤساء أو وزراء الخارجية أو السفراء.