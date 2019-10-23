إغلاق نفق الثورة بسبب الأمطار

أغلقت الإدارة العامة للمرور نفق الثورة، صباح اليوم الأربعاء، بسبب ارتفاع منسوب المياه الناتجة عن سقوط الأمطار.



تلقت غرفة عمليات إدارة المرور، بلاغًا يفيد بتجمعات المياه داخل النفق، ما أدى إلى تباطؤ حركة المرور للقادم من شارع الثورة وطريق السويس ومتجه إلى مصر الجديدة والكوربة، مع إجراء تحويلة مرورية بالمكان، للتوجه إلى مسطحات النفق، وسط تمركز رجال الخدمات المرورية.



وتم التنسيق مع محافظة القاهرة وشركة الصرف الصحي، لانتقال السيارات إلى المكان وشفط المياه، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.



وتتمركز 5 سيارات لشفط مياه الأمطار داخل النفق، فيما لم يتم إغلاق أي طرق أخرى حتى الآن.



وتراقب إدارة المرور حركة المركبات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بجميع المحاور.