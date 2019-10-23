خطة "التنمية المحلية" لمواجهة الأمطار والسيول (فيديو)

قال الدكتور خالد قاسم، مستشار وزير التنمية المحلية، إن الوزارة بدأت الاستعداد لموسم الشتاء والأمطار منذ أغسطس الماضي، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة عمل واضحة لكيفية التعامل مع السيول في 12 محافظة الأكثر عرضة للأمطار.



وأضاف "قاسم"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع على فضائية "TEN"، أن الوزارة بها فريق عمل لإدارة الأزمات، لافتًا إلى أنه تم بدء العمل في محافظة أسوان وقنا ثم كفرالشيخ والوادي الجديد، منوهًا بأن هناك تواصلًا مستمرًا بهيئة الأرصاد لمعرفة التغيرات المناخية وكيفية السيطرة عليها.



وأشار "قاسم" إلى أن هذه الاستعدادات كانت من خلال التأكد من كفاءة عمل الآلات والمعدات وسيارات الشفط والكسح، موضحًا أن هناك تنسيقًا دائمًا بين غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية وغرفة عمليات رئاسة مجلس الوزراء، للدفع بالمعدات على مستوى 27 محافظة.