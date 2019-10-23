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تحقيقات وملفات

"حقك".. حكايات مواطنين مع مبادرة "حماية المستهلك" لاسترداد حقوقهم

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 10:18 ص
جريدة الدستور
سمر مدحت
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انقطعت شبكة الإنترنت عن «رغدة محمد»، 27 عامًا، في منزلها أثناء متابعتها لبعض الأعمال الخاصة بها والتي تعتمد بشكل كبير على شبكة الإنترنت، دون سبب واضح، وذلك على تلك الحالة لمدة 5 أيام متتالية.

الأزمة كانت في السنترال التابعة له، والذي كان يقوم بتجديدات أدت إلى انقطاع شبكة الإنترنت عن كثير من المواطنين في نفس المنطقة بحدائق الزيتون، وحين تواصلت مع شركة الإنترنت التابعة لها وعدتها بتعويضها عن تلك الأيام التي انقطع فيها الانترنت وترحيلها في نهاية الشهر.

وعقب حل الأزمة وعودة الشبكة من جديد، لم تنفذ الشركة وعدها بالتعويض عن تلك الأيام وبدأت في رحلة التهرب، فما كان من «رغدة» سوى اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك من أجل شكوى شركة الإنترنت بمخالفة وعدها.

«رغدة» هي واحدة ضمن مواطنون كثيرون لجأوا إلى جهاز حماية المستهلك من أجل استرداد حقوقهم، والتي حصلوا عليها بالفعل بسبب مبادرة «حقك» التي أطلقها الجهاز منذ فترة ليست ببعيدة اتبع فيها نظام جديد للبت في شكاوى المواطنين، بحسب وقائع ونجاحات خاصة رصدتها «الدستور».

انجازات تلك المبادرة، ظهرت جلية في تصريح رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء راضي عبدالمعطي، الذي أكد فيه أنه تم حل 12 ألف شكوى خلال المبادرة، والتي أطلقها للتأكيد على مدى قرب الجهاز من المواطن.

«رغدة» حين لجأت إلى جهاز حماية المستهلك، قدمت شكوى تليفونية بأن شركة الإنترنت لم تقم بتنفيذ وعدها وتعويضها بتلك الأيام، وعقب يوم واحد تم التواصل معها من أحد موظفي الجهاز الذي تلقى الشكوى.

تضيف: «عقب تلك الشكوى، تواصل معي أحد موظفي شركة الإنترنت وتم ترحيل الأيام التي انقطع فيها الإنترنت إلى نهاية الشهر، بفضل اهتمام جهاز حماية المستهلك بالشكوى التي قدمتها».

"حقك" هي مبادرة أطلقها حماية المستهلك منذ فترة، تستهدف البت في كل الشكاوى الواردة للجهاز كًما ونوعًا وجغرافيًا، ثم تقسيم الشكاوى على كل العاملين بالجهاز، بحيث يتولى كل عضو من فريق العمل مسئولية ملف محدد من الشكاوى لا يقل عن 100 شكوى مدرج به اسم الشاكي وموضوع الشكوى ورقم التليفون.

ولا تنتهي مهمة المبادرة عند ذلك الحد، بل يقوم البّات بدوره في التواصل مع الشاكين في حضور الشركات والكيانات الطرف الآخر في المنظومة؛ للعمل على اتخاذ إجراء فوري لحل الشكوى بصورة إيجابية.

وتم استرجاع حقوق 20 ألف مواطن تقدموا بشكاوى نصب، منذ إطلاق مبادرة "حقك"، والتي اهتمت بشدة في الفصل بين الشكاوى والتميز عن النظام القديم بالسرعة والتدقيق.

خالد أحمد، 25 عامًا، وأحد المستفيدين من مباردة «حقك» التابعة لجهاز حماية المستهلك، حين ابتاع هاتف محمول من إحدى الشركات المعروفة، يقول: «لما روحت كل ما أشغل أبلكيشن، التليفون ينور ويطفي ويعمل ريستارت مع نفسه».

يضيف: «عملت تحديث للتليفون أكتر من مرة مفيش فايدة، والشركة فضلت مصممة أن الخطأ من عندي مش من عندهم، وقالوا هيغيروه ليا بعد 14 يوم لما يروح الصيانة ويكتشفوا العيب من مين».

يوضح أنه عقب 14 يومًا لم يتم أي جديد في الأزمة وبدأت الشركة في التهرب، فلجأ إلى حماية المستهلك وقدم شكوى بما حدث لهم، فقام البات في شكوته بالتواصل معه ورفع قضية في المحكمة الاقتصادية.

يختتم: «عقب رفع القضية بيومين تم التواصل معي من الشركة، واستبدال الهاتف المحمول المعطوب بآخر سليم، وكانت المرة الثانية التي اتعامل فيها مع الجهاز ويقوم باسترداد حقي».

الأرقام الرسمية، دليل قوي على انجازات حماية المستهلك، فتم إحالة 37 قناة فضائية ومركز خدمة إلى المحكمة؛ نظرًا لقيامها بالإعلان عن مراكز خدمة وصيانة لإحدى العلامات التجارية المشهورة بالنصب خلال العام الحالي.

ويتلقى سنويًا الجهاز ما يقرب من 50 ألف شكوى من منتجات وعمليات نصب، وفي العام الماضي تلقى الجهاز نحو 1794 شكوى تم حل 1355 منها وذلك بنسبة 76% من عدد الشكاوى، وتم احالة نحو 404 شكوى منهم إلى اللجنة الفنية بالجهاز حيث تم حفظ 325 منهم لتصل نسبة ما تم حله من خلال اللجنة إلى 80% .

أنشئ الجهاز بموجب قانون رقم 67 لسنة 2006، في فترة تم خلالها افساح المجال في السوق أمام رجال الأعمال وتم تطبيق سياسة العرض والطلب بمفهومها الواسع، فصدر هذا القانون كقانون توافقي حتى لا يتم الاعتراض على الغاء التسعيرة.

كذلك، كان جهاز حماية المستهلك، صدًا منيعًا للنصب على «إيمان إبرهيم»، 55 عامًا، التي تعطل الماتور الخاص بالثلاجة في منزلها، والتي لم يمر عليها ثلاث سنوات الضمان وفقًا للعقد المبرم مع الشركة.

تقول: «رفضوا التصليح رغم أنها لسه في الضمان، عملت شكوى في حماية المستهلك، وهما تواصلوا مع الشركة، وبعدها بأسبوع بعتوا فني من عندهم صلحها من غير فلوس».
"حقك".. حكايات مواطنين مع مبادرة "حماية المستهلك" لاسترداد حقوقهم
"حقك".. حكايات مواطنين مع مبادرة "حماية المستهلك" لاسترداد حقوقهم

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