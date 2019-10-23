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اقتصاد

تراجع سعر الريال السعودى اليوم

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 10:07 ص
جريدة الدستور
راندا التوني
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تراجع سعر الريال السعودي، اليوم، وقد سجل أعلى سعر لشراء الريال السعودي في البنوك نحو 4.32 جنيه في بنك بلوم، ونحو 4.34 جنيه كأقل سعر للبيع في بنك قطر الوطني.

وسجل سعر شراء الريال السعودي بالبنك الأهلى المصرى 4.29 جنيه للشراء، وللبيع4.33 جنيه، وسجل 4.29 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع ببنك مصر.

وسجل متوسط سعر صرف الريال، وفقًا للبنك المركزي المصري 4.31 للشراء، و4.34 للبيع.

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