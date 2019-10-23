سعر حديد التسليح اليوم

شهدت أسعار حديد التسليح، اليوم الأربعاء، حالة من الاستقرار، من خلال التعاملات الصباحية، في الأسواق.



وبلغ سعر حديد "المصريين" 11 ألف جنيه للطن، وفقًا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق المصرية.



فيما شهد حديد عز 11 ألفًا و200 جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و100 جنيه، وحديد عطية 10 آلاف و950 جنيهًا.



وبلغ سعر حديد بشاي 11 ألفًا و150 جنيهًا، وحديد المراكبي 10 آلاف و900 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 10 آلاف و900 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 10 آلاف و850 جنيها للطن.



وسجل متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، سجل نحو 11 ألفًا و500 جنيه.