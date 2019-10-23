شلل مروري في شارع فيصل

تكدست حركة السيارات في شارع فيصل التابع لدائرة قسم الهرم، اليوم الأربعاء، حيث توقفت حركة المرور، ما أسفر عن استياء المواطنين وتأخرهم عن الوصول إلى جهات عملهم.



وحاول عدد من السائقين النزول من سياراتهم لتيسير حركة المرور، وذلك بالتزامن مع سقوط الأمطار.



يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية أعلنت سقوط أمطار شديدة، وحذرت المواطنين من حالة الطقس المتقلبة في بعض المحافظات.