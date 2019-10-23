الزراعة: رفع حظر استيراد الماشية من السودان بعد التأكد من الموقف الوبائي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه سيتم رفع الحظر عن استيراد الماشية من السودان، بعد التأكد من سلامة الموقف الوبائي في السودان.



وقال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية للدستور، إن مصر تستورد الماشية من السودان، وهناك اتفاق موقع في هذا الشأن، ولكن ظهور مرض حمى الوادي المتصدع في السودان جعل مصر تعلق استيراد المواشي منها.



يذكر أن السودان وردت العام الماضي 100 ألف رأس ماشية لمصر، وتعتبر ضمن أكبر الدول التي نستورد منها الماشية الحية، وأنه تم تشكيل لجنة بيطرية من الإدارة المركزية للطب البيطري، والهيئة العامة للطب البيطري وعدد من الأطباء بجامعة القاهرة في يومي 13و14 الماضيين، واتخذوا قرارًا بوقف الاستيراد بسبب انتشار مرض حمى الوادي المتصدع في السودان، حيث خطورة المرض الموجود بالماشية السودانية لانتقاله إلى الماشية والإنسان على حد السواء من خلال التعامل مع الحيوان المصاب.