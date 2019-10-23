إصابة شخص في حادث تصادم على "صحراوي الإسكندرية"

توقفت حركة المرور، منذ قليل، على طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي؛ بسبب حادث تصادم وإصابة مواطن بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من الخدمات المعينة في طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، يفيد بوقوع حادث مروري.



على الفور، انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لإسعافه.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة للتحقيق.