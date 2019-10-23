شهدت أسعار العملات الأجنبية، اليوم الأربعاء، أمام الجنيه المصري، تراجعًا ملحوظًا، من خلال التعاملات الصباحية في البنوك.



وبلغ سعر صرف الدولار تراجعًا يصل إلى قرشين 16.1511 جنيه للشراء، و16.2511 جنيه للبيع.



وشهد سعر صرف اليورو الأوروبي تراجعًا ليصل إلى 4 قروش 17.9746 جنيه للشراء، و18.0924 جنيه للبيع.



وتراجع صرف الجنيه الإسترليني ليصل إلى 4 قروش 20.8834 جنيه للشراء، و21.0111 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري بتراجع يصل إلى 9 قروش 16.3423 جنيه للشراء، و16.4452 جنيه للبيع.



- سعر صرف 100 ين ياباني متراجع 4 قروش 14.8721 جنيه للشراء، و14.9656 جنيه للبيع.



- سعر صرف اليوان الصيني 2.2813 جنيه للشراء، و2.2957 جنيه للبيع.