الأرصاد تحذر من طقس اليوم (فيديو)

قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مؤكدًا أننا ما زلنا فى الثلث الأول من فصل الخريف، ولن يبدأ فصل الشتاء إلا بعد شهرين، والذى سيبدأ رسميًا 21 ديسمبر.



وطالب "عطا"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، من جميع المواطنين بتوخي الحذر من تقلبات الجو، مشيرًا إلى أن كمية السحاب الموجودة فى السماء مليئة بكميات الأمطار.



وأوضح "عطا"، أن السحاب ينتقل من مكان لآخر بعد سقوط كميات الأمطار المخزنة بداخله، ويتحرك حتى يتم إعادة ملء السحاب مرة أخرى ليسقط أمطارًا جديدة في مكان آخر، لافتًا إلى أن درجة الحرارة العظمى بالقاهرة تسجل 27 درجة مئوية.