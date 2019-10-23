السيسي: الجانب الروسي شريكًا للقارة الإفريقية (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي "نقدر استضافة روسيا لأول قمة روسية إفريقية، ونحن حريصون على إنجاحها، وننظر إلى الجانب الروسي باعتباره شريكًا للقارة الإفريقية".



وأضاف "السيسي"، خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقمة المصرية الروسية، أن الدولة المصرية تتطلع إلى سرعة قيام الجانب الروسي بتقديم الدعم الفني للهيئة النووية المصرية، كما أننا نقدر التعاون مع روسيا في مجال تطوير السكك الحديدية في مصر.



وأردف: ونتطلع إلى سرعة قيام الجانب الروسي بتقديم الدعم الفني للهيئة النووية المصرية، مؤكدًا أن الدولة تحرص على تذليل العقبات أمام الشركات الروسية العاملة في مصر.