مطار مرسى علم يفتتح بوابة مهبط طائرات جديد بـ5 ملايين جنيه

افتتح اللواء طيار هاني عقاب، رئيس مجلس إدارة ايماك مرسى علم لتشغيل وإدارة المطارات، يرافقه اللواء الطيار طارق تبان زادة مدير مطار مرسي علم الدولي بوابة مهبط الطائرات الجديدة بتكلفة 5 ملايين جنيه، بحضور عدد من القيادات الأمنية والجمركية العاملة في المطار.



ويأتي افتتاح البوابة الجديدة طبقًا لتوجيهات المهندس حسام الخرافي الرئيس التنفيذي لمجموعة الخرافي، والذي وجه بضرورة تلبية كل المتطلبات الأمنية في مطار مرسى علم الدولي وفقًا لأعلى معايير الأمن والسلامة المتبعة عالميًا.



وتتيح البوابة الجديدة التحكم في مدخلات ومخرجات التشغيل أمنيًا وجمركيًا، بالإضافة إلى أنها مزودة بأحدث أجهزة الكشف عن المتفجرات والمعادن والأفراد، فضلًا عن أن المبنى مجهز إداريًا لشرطة أمن الموانئ وإدارة الجمارك ومكاتب أمن المطار.



كما يحتوي مبنى البوابة الجديدة على أحدث أجهزة الإكس راي، وأجهزة الكشف عن المفرقعات، بالإضافة إلى ربط المبنى بمنظومة المراقبة بالكاميرات، خاصة وأن المبنى يهدف إلى تأمين دخول وخروج المركبات وتأمين حركة دخول وخروج المواد التشغيلية والأدوات الخاصة بمنطقة العمليات التى تعمل داخل المهبط أو داخل منطقة العمليات الجوية، بالإضافة إلى أنه قد تم افتتاح البوابة الرئيسية للمطار بعد إجراءات التحديث ورفع الكفاءة، والتى تضمنت تزويدها بأحدث الأنظمة الأمنية والإلكترونية لضمان تأمين الركاب المترددين على المطار فى الدخول والخروج وأيضًا مرسى علم لتشغيل وإدارة المطارات.