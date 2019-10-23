مصرع سائق أثناء نزح مياه الأمطار فوق سطح منزله بالغربية

لقى سائق توك توك مصرعه أثناء نزح مياه الأمطار من أعلى سطح منزله بمنطقة المنشأة الجديدة بالمحلة الكبرى في الغربية.



تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ الأهالي بسقوط أحد المواطنين من أعلى سطح منزله أثناء نزحه مياه الأمطار.



على الفور انتقلت سيارة إسعاف وقوة من قسم ثان المحلة إلى مكان الواقعة، وتبين أن الجثة لـ"هشام محمد أحمد سليمان"، 50 سنة، وتم نقلها إلى مستشفى المحلة العام تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واستخراج تصريح بالدفن، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.