استقرار سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، استقرارا حيث سجل السعر وفقا لنشرة أسعار البنك المركزي المصري 16.15 جنيه للشراء، 16.25 جنيه للبيع.



ويشهد سعر الدولار تراجعا ملحوظا بشكل يومي خلال الفترة الأخيرة، بسبب زيادة تحويلات المصريين بالخارج والقضاء على السوق الموازية.



وسجل سعر الدولار في البنك الأهلى 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع،وفي ببنك مصر 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع، وبنك القاهرة 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع.