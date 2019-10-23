بث مباشر.. بدء القمة المصرية الروسية فى سوتشى

يقدم موقع "الدستور"، بثًا مباشرًا لبدء القمة المصرية الروسية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي.



ويتضمن اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات والأصعدة، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الموقعة بين البلدين في أكتوبر 2018، وكذا الروابط الوثيقة التي تجمع مصر وروسيا، وحرصهما على تدعيم التعاون الثنائي ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.