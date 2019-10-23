ضبط 56 متهمًا بالاتجار في المخدرات بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، حملة موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة.



أسفرت الحملة - خلال 24 ساعة - عن ضبط 56 متهمًا بالاتجار في المواد المخدرة وضبط بحوزتهم حشيش، أستروكس، وأقراص مخدرة، كما تم ضبط 15 متهمًا بحوزتهم أسلحة نارية.



تحرر المحضر اللازم لكل واقعة على حدى، وجار العرض على النيابات المختصة للتحقيق.