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ضبط 56 متهمًا بالاتجار في المخدرات بالجيزة
الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:29 ص
شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، حملة موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة.
أسفرت الحملة - خلال 24 ساعة - عن ضبط 56 متهمًا بالاتجار في المواد المخدرة وضبط بحوزتهم حشيش، أستروكس، وأقراص مخدرة، كما تم ضبط 15 متهمًا بحوزتهم أسلحة نارية.
تحرر المحضر اللازم لكل واقعة على حدى، وجار العرض على النيابات المختصة للتحقيق.
أسفرت الحملة - خلال 24 ساعة - عن ضبط 56 متهمًا بالاتجار في المواد المخدرة وضبط بحوزتهم حشيش، أستروكس، وأقراص مخدرة، كما تم ضبط 15 متهمًا بحوزتهم أسلحة نارية.
تحرر المحضر اللازم لكل واقعة على حدى، وجار العرض على النيابات المختصة للتحقيق.