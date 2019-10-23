بقايا مومياء نفرتيتى فى متحف أمريكى 15 نوفمبر

يعرض متحف Nelson-Atkins للفنون في مدينة كنساس سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية بقايا الملكة المصرية الشهيرة نفرتيتي، حيث ستُعرض في الفترة من الخامس عشر من نوفمبر وحتى نهاية مارس القادم، حسبما أفاد موقع محلي في مدينة كنساس الأمريكية.



وأضاف الموقع الأمريكي، أن بقايا الملكة نفرتيتي خضعت للفحص من قبل الأطباء الذين استخدموا التكنولوجيا الحديثة لفحص شرايين الملكة في مستشفى سانت لوك بمدينة كانزاس سيتي في ساحة بلازا صباح يوم الثلاثاء، أملا في الوصول إلى المزيد حول وفاتها وحياتها.



وعرض المتحف التذكرة بـ18 دولارا، لزيارة الملكة نفرتاري الزوجة الملكية العظيمة المحببة للفرعون رمسيس الثاني.

